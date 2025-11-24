Спорт
Туктамышева пожаловалась на преследования со стороны сталкера

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее преследует неизвестный мужчина
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамшева заявила о том, что подвергается преследованию со стороны незнакомого мужчины. Об этом она рассказала в интервью блогеру Вите Кравченко, запись беседы доступна на YouTube.

По словам спортсменки, сталкер следит за ней уже больше полугода после того, как подошел к ней после одного из ледовых шоу и предложил выпить с ним кофе. «Он нашел мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Это очень страшно, когда ты сидишь одна в квартире, и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться», — поделилась Туктамышева.

Фигуристка добавила, что мужчина каждую неделю оставляет ей цветы. Туктамышева отметила, что на вид ему примерно 30 лет, и у него обычная внешность без особых отличительных черт.

Ранее Туктамышева объявила о завершении карьеры. Она отметила, что приняла решение без сожалений.

28-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы, а также неоднократный призер мировых первенств. В ее копилке полный комплект наград на командных чемпионатах мира.

