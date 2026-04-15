Камеры нашли Дмитрия Гордона на российском вокзале

В Петербурге задержали музыканта, приняв его за украинского журналиста Гордона

В Санкт-Петербурге по ошибке задержали рок-музыканта группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских. От этом сообщает Baza.

По данным источников, система распознавания лиц на Московском вокзале приняла российского музыканта за украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчина был перехвачен правоохранителями.

По словам музыканта, он спешил на поезд, когда его остановили полицейские. Они объяснили ему, что система распознавания лиц приняла его за украинского журналиста, и стали проверять его документы. Один из полицейских также принялся ощупывать лицо и волосы музыканта на предмет парика и грима. Убедившись, что перед ними не Гордон, Галяминских отпустили.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил журналиста Алексея Гомона (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к терактам в России.