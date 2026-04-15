Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 15 апреля 2026

Камеры нашли Дмитрия Гордона на российском вокзале

В Петербурге задержали музыканта, приняв его за украинского журналиста Гордона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге по ошибке задержали рок-музыканта группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских. От этом сообщает Baza.

По данным источников, система распознавания лиц на Московском вокзале приняла российского музыканта за украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчина был перехвачен правоохранителями.

По словам музыканта, он спешил на поезд, когда его остановили полицейские. Они объяснили ему, что система распознавания лиц приняла его за украинского журналиста, и стали проверять его документы. Один из полицейских также принялся ощупывать лицо и волосы музыканта на предмет парика и грима. Убедившись, что перед ними не Гордон, Галяминских отпустили.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил журналиста Алексея Гомона (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к терактам в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Путин заявил о несоответствии экономической ситуации прогнозам ЦБ и правительства

    Один звонок из Минобороны решил судьбу бойца СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok