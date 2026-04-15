12:39, 15 апреля 2026Силовые структуры

Призвавшему к терактам в России журналисту дали 9 лет колонии

Российский суд заочно приговорил журналиста Гомона, призывавшего к терактам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии 30-летнего украинского журналиста Алексея Гомона (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к терактам в России. Об этом сообщает ТАСС.

Журналиста признали виновным в преступлении по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета») УК РФ. Его адвокат настаивала на оправдании своего подзащитного.

Следствие и суд установили, что Гомон призывал отправлять деньги на террористические операции в России и расправляться с российскими военными и руководством страны. В частности, это звучало во время одного из его интервью в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил подростка к 6,5 года колонии за попытку теракта.

