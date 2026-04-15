Китай поставил под угрозу экономическую безопасность соседней страны

NYT: Индийская энергетика попала в опасную зависимость от Китая

Война в Иране усилила зависимость Индии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так как конфликт перекрыл потоки импортного газа и нефти. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Оно напомнило, что к концу прошлого года в этой стране БРИКС насчитывалось 55 солнечных электростанций, включая одну, занимающую 14 тысяч акров пустыни. Солнечные фермы производили 40 гигаватт. Этого достаточно для обеспечения электроснабжением около 80 миллионов сельских домохозяйств. Летом 2025 года Индия объявила, что сможет удовлетворить 50 процентов своих потребностей в электроэнергии исключительно за счет ВИЭ.

Однако, как оказалось, лишь около четверти такой электроэнергии фактически доходит до потребителей. В Китае речь идет более чем о 50 процентах. Это означает, что Индия по-прежнему зависит от импорта нефти и газа из Персидского залива. И эта уязвимость негативно сказывается на экономике. Например, из-за проблем с поставками углеводородов с Ближнего Востока и скачка цен на нефть индийская валюта резко ослабла. В энергоемких отраслях сокращают рабочие места, а заводы по производству стали, керамики и тканей замедляют производство.

В такой ситуации наиболее амбициозная задача индийских властей --развитие солнечной энергетики. Однако здесь возникает проблема хранения избыточной энергии, вырабатываемой в пиковые периоды, и обеспечения ее стабильной подачи, когда она необходима. Системы аккумуляторных батарей и линии электропередачи строятся недостаточно быстро. Еще одним вариантом стало закачивание воды в водохранилища для выработки гидроэлектроэнергии по запросу.

Однако для развития солнечной энергетики необходимо оборудование из Китая. Компании из КНР доминируют в производстве практически всех компонентов современной энергосистемы, включая солнечные панели, высоковольтные кабели, трансформаторы и батареи. Индию это ставит в затруднительное положение. Стремясь уменьшить зависимость от ближневосточной нефти, в Нью-Дели сильно беспокоятся из-за того, что чрезмерная зависимость от Китая может подорвать экономическую и национальную безопасность.

По прогнозам, из-за иранского кризиса Азиатско-Тихоокеанский регион может получить колоссальный урон. При самом плохом развитии событий суммарные потери составят до 300 миллиардов долларов.