Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 15 апреля 2026

Мигранты-рецидивисты проникли в российский детский центр

В Подмосковье росгвардейцы задержали рецидивистов, проникших в детский центр
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Подмосковье росгвардейцы задержали рецидивистов, проникших в детский центр «Станция юных техников». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по Московской области.

Ими оказались пятеро уроженцев Центральной Азии в возрасте от 22 до 38 лет. Ранее они совершали подобные преступления десятки раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники перелезли через забор и пытались похитить станки из центра, чтобы продать их на металлолом.

Ранее сообщалось, что совершивший жестокую расправу мигрант вернулся в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok