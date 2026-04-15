13:04, 15 апреля 2026

Совершивший жестокую расправу мигрант вернулся в Россию

В Краснодарском крае пройдет суд над мигрантом за убийство в 2019 году
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование резонансной расправы, совершенной в Анапе в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвинение предъявлено 30-летнему иностранцу, который на момент преступления работал помощником по хозяйству у 65-летнего местного жителя.

В марте 2019 года пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители. Подозреваемый скрылся, и его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Как установило следствие, между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого помощник нанес начальнику не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу. Затем он заклеил пенсионеру рот, замотал тело в ковер, перетянул ремнями и отнес в подвал. Из дома злоумышленник похитил ювелирные украшения и 10 тысяч долларов.

Долгие годы фигурант оставался неуловимым. Однако следователи-криминалисты, работающие по «холодным» делам, вновь проанализировали материалы и обновили данные о розыске. В результате мужчину задержали на границе с Казахстаном и экстрадировали в Россию. При допросе он дал признательные показания и на месте рассказал, как все произошло.

Сейчас обвиняемый арестован. Следствие продолжается.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова указала на проблемы с осужденными в России иностранцами.

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
