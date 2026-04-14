Россия
18:48, 14 апреля 2026

Москалькова указала на проблемы с осужденными в России иностранцами

Елена Торубарова

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Ряд стран отказывается забирать своих граждан, осужденных в России. На проблемы указала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Не все государства хотят забирать своих людей», — обозначила Москалькова.

Омбудсмен перечислила причины, по которым иностранцев не хотят забирать для их дальнейшего отбывания наказания на родине. В их числе — нехватка мест в тюрьмах и невозможность финансово обеспечить пребывания осужденных в учреждениях наказания в иностранных государствах, а также вопрос их статуса, поскольку в случае отбывания наказания в России в родную страну граждане смогут вернуться без судимости.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками законопроект об отказе в гражданстве России мигрантам с судимостью. По его словам, принятие закона поспособствует укреплению правопорядка в России.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
