Москалькова указала на проблемы с осужденными в России иностранцами

Москалькова: Ряд стран отказывается забирать своих граждан, осужденных в России

Ряд стран отказывается забирать своих граждан, осужденных в России. На проблемы указала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Не все государства хотят забирать своих людей», — обозначила Москалькова.

Омбудсмен перечислила причины, по которым иностранцев не хотят забирать для их дальнейшего отбывания наказания на родине. В их числе — нехватка мест в тюрьмах и невозможность финансово обеспечить пребывания осужденных в учреждениях наказания в иностранных государствах, а также вопрос их статуса, поскольку в случае отбывания наказания в России в родную страну граждане смогут вернуться без судимости.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками законопроект об отказе в гражданстве России мигрантам с судимостью. По его словам, принятие закона поспособствует укреплению правопорядка в России.