Назван способ снизить риск развития возрастной потери зрения

F&F: Повышенное потребление кальция снижает риск возрастной макулодистрофии

Повышенное потребление кальция может быть связано со снижением риска развития возрастной макулодистрофии — одного из основных причин ухудшения зрения у пожилых. К такому выводу пришли ученые, результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании приняли участие 568 человек, включая пациентов с этим заболеванием и здоровых участников. Ученые проанализировали их рацион и оценили связь между потреблением кальция и состоянием зрения. Оказалось, что у людей с более высоким уровнем кальция в питании риск заболевания был почти в два раза ниже.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто получал кальций из молочных продуктов. Так, регулярное употребление молока и йогурта было связано с заметным снижением риска. При этом кальций из растительных источников, таких как овощи и бобовые, значимого влияния не показал.

Авторы отмечают, что полученные данные особенно важны для людей с низким потреблением кальция. По их мнению, включение молочных продуктов в рацион может стать простым способом поддержания здоровья глаз и снижения риска возрастных нарушений зрения.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень магния вызывает развитие диабетической ретинопатии.