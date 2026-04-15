Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:17, 15 апреля 2026

Назван способ снизить риск развития возрастной потери зрения

F&F: Повышенное потребление кальция снижает риск возрастной макулодистрофии
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Karoly Arvai / Reuters

Повышенное потребление кальция может быть связано со снижением риска развития возрастной макулодистрофии — одного из основных причин ухудшения зрения у пожилых. К такому выводу пришли ученые, результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании приняли участие 568 человек, включая пациентов с этим заболеванием и здоровых участников. Ученые проанализировали их рацион и оценили связь между потреблением кальция и состоянием зрения. Оказалось, что у людей с более высоким уровнем кальция в питании риск заболевания был почти в два раза ниже.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто получал кальций из молочных продуктов. Так, регулярное употребление молока и йогурта было связано с заметным снижением риска. При этом кальций из растительных источников, таких как овощи и бобовые, значимого влияния не показал.

Авторы отмечают, что полученные данные особенно важны для людей с низким потреблением кальция. По их мнению, включение молочных продуктов в рацион может стать простым способом поддержания здоровья глаз и снижения риска возрастных нарушений зрения.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень магния вызывает развитие диабетической ретинопатии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян перестали работать многие популярные приложения при включенном VPN. Какие сервисы недоступны?

    Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

    В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

    ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

    В России повысили прогноз роста цен

    В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

    Россиянам рассказали об отличиях аллергии на пыльцу березы от простуды

    Электросамокаты запретят в подомосковном городе

    Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

    Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok