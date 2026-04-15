Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

Психолог Таранова: ЕГЭ и ОГЭ становятся причиной психических расстройств у детей

ЕГЭ и ОГЭ оказывают негативное влияние на психическое состояние детей. Об этом заявила в беседе с НСН детский психолог Ирина Таранова.

По данным Росстата, заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15-17 лет за десять лет выросла на 53 процента.

«Каждый год, когда приближается период ОГЭ и ЕГЭ, клиентов — 9-классников и 11-классников становится больше. Они не справляются с эмоциональной нагрузкой в виде ЕГЭ», — заявила психолог.

Кроме того, добавила Таранова, активно набирает обороты буллинг. При этом не все дети знают, как с ним справляться, и не все взрослые обращают на это внимание, подчеркнула специалист.

По словам Тарановой, чаще всего подростки жалуются на тревожные расстройства, депрессию, а также на неуверенность в себе и сложности с самооценкой. Однако важно помнить, что все это можно исправить, если вовремя обратиться к специалисту.

Ранее психолог предупредила, что повсеместный информационный шум, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут быть причинами функциональных когнитивных нарушений в виде забывчивости и рассеянности. По ее словам, за последние 15-20 лет наблюдается 20-процентный рост ранних когнитивных нарушений у лиц трудоспособного возраста, в возрасте 30-50 лет. Серьезное влияние на их развитие оказывает современный образ жизни.