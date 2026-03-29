Психолог указала на тревожный сигнал перегруженного организма

Психолог Ланберг: Инфошум может стать причиной рассеянности и забывчивости

Повсеместный информационный шум, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут быть причинами функциональных когнитивных нарушений в виде забывчивости и рассеянности. Об этом журналистам РИА Новости рассказала медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.

По ее словам, за последние 15-20 лет наблюдается 20-процентный рост ранних когнитивных нарушений у лиц трудоспособного возраста, в возрасте 30-50 лет. Серьезное влияние на их развитие оказывает современный образ жизни.

Так, свой вклад вносит постоянный информационный шум, поскольку мозг в текущих реалиях получает много негативной информации, которая обрушивается на психику человека в таких масштабах, что ее становится сложно усвоить, переработать, и адаптировать, подчеркнула специалист.

«Это может приводить к состоянию хронического стресса, влияющего непосредственно на мозг, из-за чего возникают забывчивость и рассеянность», — добавила Ланберг, указав, что вторая причина кроется в гиподинамии. Мозгу не хватает кислорода из-за длительной работы за компьютером (8-10 часов в день), недостаточной ходьбы, отдыха с телефоном. Таким образом, кровоснабжение мозга ухудшается, нет возможности понизить уровень тревоги и избавиться от нее через физическую активность.

Третья причина связана с генетической предрасположенностью, влияние которой также нельзя отрицать. «Мы не можем остановить технический прогресс, но можем помочь своей психике оставаться как можно дольше пластичной, не перегружать свой мозг излишней фоновой стимуляцией», — заявила эксперт.

При проявлении подобных «звоночков» не стоит паниковать, но и игнорировать их нельзя. Стоит обратиться к неврологу и пройти необходимые исследования, чтобы исключить различные заболевания. Если невролог посчитает нужным, то отправить к нейропсихологу – для прохождения нейропсихологической диагностики когнитивных функций. Кроме того, Ланберг рекомендовала сходить к медицинскому психологу или врачу-психотерапевту, чтобы снизить влияние стрессовых ситуаций, травматических переживаний на свое психическое состояние.

