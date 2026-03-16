11:32, 16 марта 2026

Три продукта назвали идеальным «топливом» для тревожности

Врач Харамильо назвал сахар и белую муку идеальным топливом для тревожности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Врач Карлос Харамильо призвал при ментальных проблемах ограничить в рационе три продукта, поскольку они являются идеальным «топливом» для усиления тревожности. Его слова передает издание El Confidencial.

Харамильо утверждает, что белая мука, сахар и десерты негативно сказываются на скорости метаболизма. Если он становится нестабильным, активируется нервная система, воспринимающая такое состояние как угрозу. В результате возникает чувство обеспокоенности, пояснил доктор.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Продукты, не вызывающие резкого подъема уровня глюкозы в крови, специалист назвал идеальными при высокой тревожности. Также, по его словам, важно увеличить количество белка, полезных жиров и клетчатки в рационе. Кроме того, как напомнил Харамильо, гормон серотонин, связанный с ощущением благополучия, в основном вырабатывается в кишечнике, поэтому для его здоровья необходимо употреблять ферментированные продукты, такие как кефир и квашеная капуста.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, кому с осторожностью стоит есть помидоры. Этот овощ может нанести вред здоровью при гастрите и язве, предупредила она.

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

    Атаки дешевых дронов Ирана начали истощать дорогостоящую систему ПВО США

    «Яндекс» опроверг данные о планах массовых увольнений

    С импорта товаров в Россию захотели собрать сотни миллиардов рублей

    Бывший премьер Украины высказался о статусе «прокси» Киева

    Названы самые популярные у россиян страны для открытия банковских счетов

    Трампа предупредили о высокой цене за продолжение конфликта в Иране

    В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

    Рита Ора в оголяющем грудь платье посетила афтепати «Оскара»

    Все новости
