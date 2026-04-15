Бойцы бригады «Севера» за две недели сбили около 350 дронов ВСУ в приграничье

Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» сбили около 350 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели — с начала апреля. Обстановку в приграничье описал командир подразделения беспилотных систем с позывным Ключ, передает РИА Новости.

Военнослужащий сообщил о ежедневных попытках ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей в приграничных районах Белгородской области.

Командир заверил, что значительную часть беспилотников удается уничтожать еще на подлете к государственной границе. По его данным, более 200 украинских беспилотников сбили методами подрыва и тарана с применением FPV-дронов-перехватчиков.

Ранее в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск на сумском направлении. Сообщалось, что в приграничье идут тяжелые бои.