08:48, 15 апреля 2026Россия

Российский командир описал обстановку в приграничье

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» сбили около 350 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели — с начала апреля. Обстановку в приграничье описал командир подразделения беспилотных систем с позывным Ключ, передает РИА Новости.

Военнослужащий сообщил о ежедневных попытках ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей в приграничных районах Белгородской области.

Командир заверил, что значительную часть беспилотников удается уничтожать еще на подлете к государственной границе. По его данным, более 200 украинских беспилотников сбили методами подрыва и тарана с применением FPV-дронов-перехватчиков.

Ранее в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск на сумском направлении. Сообщалось, что в приграничье идут тяжелые бои.

