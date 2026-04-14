В России заявили о тяжелых боях с ВСУ в приграничье

17:48, 14 апреля 2026Россия

В России заявили о тяжелых боях с ВСУ на сумском направлении
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сдержать наступление российских войск на сумском направлении, в приграничье идут тяжелые бои. Об этом сообщили в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь».

«На всем рубеже продолжаются тяжелые бои. Противник пытается сдержать наступление российских подразделений в лесополосах, чтобы не дать выйти к лесу между населенными пунктами Хотень и Могрица, где у ВСУ еще со времен Курского вторжения оборудовано немало позиций для артиллерии и личного состава», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае удачного прорыва российских подразделений под угрозой для Украины окажется город Сумы. Авторы канала также отметили, что на соседнем слободжанском направлении ВС России также ведут активное наступление.

Ранее стало известно, что бои в приграничье Сумской области характеризуются действиями малых групп. Кроме того, штурмовики группы войск «Север» наступали сразу на нескольких участках, расширяя зону контроля в приграничье.

