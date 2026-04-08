Описан ход боев у российского приграничья

Бои в приграничье Сумской области характеризуются действиями малых групп. Таким образом ситуацию описали в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь».

По сведениям представителей центра, к началу февраля после нескольких месяцев ожесточенных боев российские войска смогли стабилизировать обстановку на сумском направлении.

Кроме того, штурмовики группы войск «Север» наступали сразу на нескольких участках, расширяя зону контроля в приграничье.

Как утверждает «Рыбарь», к 13 февраля российские подразделения выбили украинских военных с позиций на подступах к Юнаковке и Алексеевке, а также завязали бои за Кондратовку. К концу марта им удалось углубиться в оборону противника и освободить Малую Корчаковку, начав формирование рубежа для будущего наступления на Хотень.

До этого сообщалось, что российские военные в ходе наступления в Сумской области хотят срезать Бачевский выступ. Речь идет об участке, расположенном юго-восточнее автомобильного пункта пропуска «Бачевск» — «Троебортное», прекратившего работу из-за боевых действий. До начала спецоперации данный КПП обеспечивал проверку транспорта на дороге Киев — Москва.