10:43, 8 апреля 2026

Стал известен замысел российских военных в Сумской области

ВС РФ в ходе наступления в Сумской области хотят срезать Бачевский выступ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные в ходе наступления на Сумскую область срезают Бачевский выступ. Об этом сообщает «Военное обозрение».

По словам авторов, Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе населенного пункта Сопычь, взятого под контроль в марте 2026 года. Российские силы взяли под контроль около восьми квадратных километров территории, прилегающей к границе Курской и Брянской областей.

Речь идет об участке, расположенном юго-восточнее автомобильного пункта пропуска «Бачевск» — «Троебортное», прекратившего работу из-за боевых действий. До начала спецоперации данный КПП обеспечивал проверку транспорта на дороге Киев — Москва.

Бойцы смогли выйти к лесному массиву, известному как урочище Дельницы, расположенному на реке Глебовка. Все это повышает шансы на то, что российские военные в итоге установят контроль над всей территорией так называемого Бачевского выступа в Сумской области — это около 60 километров в периметре и 160 квадратных километров по площади.

На данный момент ВС РФ контролируют по меньшей мере 20 процентов площади выступа. Авторы отмечают, что наступление ведется не в лоб, а постепенным охватом — украинские военные вынуждены отходить, чтобы не попасть в окружение.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины оставили 104-ю отдельную бригаду территориальной обороны в Сумской области без пополнения мобилизованными.

