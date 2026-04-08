ВСУ оставили без пополнения мобилизованными бригаду теробороны под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили 104-ю отдельную бригаду теробороны в Сумской области без пополнения мобилизованными. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что оставшаяся без помощи бригада находится в Шосткинском районе. Она занимает позиции на второй линии обороны.

«Их должны заменить солдаты из состава 104-й отдельной бригады теробороны. Однако спланированные к распределению из учебных центров в 104-ю бригаду мобилизованные украинцы были переданы в распоряжение 425-го отдельного штурмового полка, что отразилось на планах командования ВСУ в Шосткинском районе», — объяснил собеседник агентства.

10 марта президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР.