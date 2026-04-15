Российский командир раскрыл три хитрости для обмана ВСУ

Российские военные заставляли ВСУ расходовать беспилотники на фиктивные позиции

Командир артиллерийского расчета с позывным Бригадир раскрыл три хитрости для обмана Вооруженных сил Украины (ВСУ), заставляющие их расходовать беспилотники на фиктивные российские позиции. Его слова приводит газета «Красная звезда».

По словам военнослужащего, для того чтобы сбить с толку противника, российские военные используют разные приемы. Например, оставляют разные по характеру следы якобы нахождения на позиции личного состава — отпечатки от берцев, пустые пластиковые бутылки или упаковки сухпайков, стреляные гильзы, а зимой с наступлением темноты в стволы эрзац-орудий устанавливают заж­женные окопные свечи для создания эффекта остывающих после стрельбы пушек.

«Это обращает на себя внимание работающих с тепловизионным оборудованием разведывательных дронов», — подчеркнул Бригадир.

Командир расчета также рассказал о случаях, когда ВСУ обнаруживают огневую позицию пушки-гаубицы Д-20. Тогда российские военные идут еще на одну хитрость — оперативно перетаскивают орудие в безопасное место, а на его место устанавливают «липовое» вооружение. «Такие хитрости периодически позволяют ввести врага в заблуждение. Тот сосредотачивается на выявленной цели, расходуя на нее ударные беспилотники и боеприпасы с дронов-бомбардировщиков», — отметил он.

Еще одна хитрость — камуфлирование позиций. Как рассказал Бригадир, свое расположение артиллеристы не просто маскируют, затягивая масксетями и забрасывая ветками. Так, после работы дорожки, на которых остались следы их ног, подметаются. «Рядом с орудием, снарядными погребами и блиндажом не оставляется ничего лишнего, за что может зацепиться глаз противника», — заключил военный.

Ранее российский стрелок мотострелкового батальона с позывным Артист на гидроцикле увернулся от двух дронов и миномета ВСУ и рассказал о спасшей его хитрости.