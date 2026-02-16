Боец СВО рассказал о спасшей его от дронов и миномета ВСУ хитрости

Минобороны: Боец СВО на гидроцикле увернулся от двух дронов и миномета ВСУ

Российский стрелок мотострелкового батальона с позывным Артист на гидроцикле увернулся от двух дронов и миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал о спасшей его хитрости. Историю бойца публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, перед военнослужащим стояла задача отвезти сослуживца в островную зону в Херсонской области. Однако на обратном пути за ним открыли охоту два украинских FPV-дрона.

«На подходе к узкому месту я услышал сзади хлопок. Понял, что это FPV-дрон. Стал уходить. Они решили срезать через камыш. В общем, я увидел дрон слева — он промахнулся. Ну, и поняли, что FPV не догоняют, и решили отработать минометом», — вспомнил россиянин.

Со слов бойца, его спасло то, что он начал менять траекторию, уходя два раза влево и три раза вправо, что помогло обмануть противника.

«Ну, еще два раза они попытались выстрелить, и поняли, что бесполезно. Я вышел на берег, перекрестился и уехал. У меня есть традиция — перед каждым боевым заданием я общаюсь с богом, у меня есть иконка. И у меня на воде появляются некие подсказки, что мол надо сейчас правее взять. Как внутренний голос. Это помогает», — заключил Артист.

Ранее другой боец СВО рассказал о спасшем его медальоне с изображением архангела. Солдат получил ранение, однако смог выжить.