12:37, 15 апреля 2026Мир

Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до конца апреля

Президент США Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до конца апреля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Salwan Georges - Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном близок к завершению. Он также допустил, что сделка может быть заключена до государственного визита британской королевской семьи в США в конце апреля. Об этом сообщает CNN.

По его словам, заключение сделки до визита короля Карла III и королевы Камиллы, запланированного на 27–30 апреля, «вполне возможно».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цель США в ходе переговоров с Ираном заключается в том, чтобы в итоге заключить сделку, которая приведет к нормализации двусторонних экономических отношений. По его словам, американский лидер Дональд Трамп не настроен на заключение «мелкой сделки».

Политик пояснил, что это очень простое предложение, однако ни один другой президент США не мог его сделать.

