В США рассказали о планах по поводу Ирана

Вэнс: США хотят заключить с Ираном нормализующую экономические отношения сделку

Цель США в ходе переговоров с Ираном заключается в том, чтобы в итоге заключить сделку, которая приведет к нормализации двусторонних экономических отношений, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует ТАСС.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп не настроен на заключение «мелкой сделки». «Он заявил, что если вы [иранские власти] готовы действовать как нормальная страна, то мы готовы обращаться с вами в экономическом плане как с нормальной страной», — сказал Вэнс.

Он пояснил, что это очень простое предложение, однако ни один другой президент США не мог его сделать.

Ранее в Совбезе России допустили, что США могут использовать переговоры для подготовки наземной операции в Иране.