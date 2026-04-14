21:29, 14 апреля 2026Россия

В России допустили подготовку США и Израилем наземной операции в Иране

Совбез РФ: США могут использовать переговоры для подготовки наземной операции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Не исключено, что США и Израиль могут использовать мирные переговоры лишь для того, чтобы подготовиться к проведению наземной операции в Иране. Об этом заявили в Совете безопасности России, передает ТАСС.

«США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, так как Пентагон продолжает наращивать группировку войск (сил) США в регионе», — пояснили там.

В Совбезе отметили, что сейчас на Ближнем Востоке базируется свыше 50 тысяч военнослужащих США, в числе которых более 1,2 тысячи бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, а также спецподразделение «Дельта» и 75-й полк рейнджеров. Кроме того, на в регионе находится примерно 500 единиц американской авиационной техники и более 20 кораблей Военно-морских сил США.

Ранее стало известно, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    Раскрыто состояние пострадавшей при пожаре на российском пороховом заводе

    Стартовали продажи нового для России кроссовера Changan

    Журналист раскрыл реальную цель встречи Зеленского с Мерцем

    По факту пожара на пороховом заводе в столице российского региона возбудили уголовное дело

    На Украине допустили скорую сдачу Сум

    Призер Олимпиады-2026 похвастался подаренной за медаль квартирой с видом на вулканы

    Оценены шансы Сафонова сыграть на ноль в ответном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз

    Все новости
