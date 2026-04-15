Транспортная полиция прокомментировала распознание камерами «двойника» Дмитрия Гордона

Полиция рассказала о «двойнике» Гордона: Это первый случай ошибки системы

Глава пресс-службы управления на транспорте МВД России по СЗФО Елена Шелихова прокомментировала задержание рок-музыканта группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских, которого система распознавания лиц, установленная на Московском вокзале Санкт-Петербурга, приняла за украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Шелиховой, на ее памяти это первый случай ошибки системы. «Никогда не случалось. Не то что перепутали, но это же роботы. Ничего страшного не произошло. Просто человека проверили и отпустили с богом. Просто очень похож музыкант», — сказала она.

Ранее сообщалось, что транспортная полиция остановила мужчину, когда он спешил на поезд. Полицейские объяснили ему, что система распознавания лиц приняла его за украинского журналиста, и стали проверять его документы. Один из полицейских также принялся ощупывать лицо и волосы музыканта на предмет парика и грима. Убедившись, что перед ними не Гордон, Галяминских отпустили.

