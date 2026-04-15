Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:30, 15 апреля 2026

Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Анна Каролина Хименес предупредила, что поцелуи могут привести к проблемам со здоровьем. Об их неочевидной опасности она рассказала в разговоре с изданием Terra.

По словам Хименес, через поцелуй можно заразиться мононуклеозом — вирусным заболеванием, которое проявляется лихорадкой, болью в горле, сильной усталостью и увеличением лимфатических узлов. Аналогичным способом может передаваться и герпес, представляющий собой небольшие волдыри на губах или вокруг них, отметила доктор.

Еще одной опасностью врач назвала кандидоз — грибковую инфекцию, при которой появляются белые бляшки, жжение и дискомфорт во рту. Кроме того, через слюну передаются бактерии, приводящие к развитию гингивита — воспаления десен.

Для профилактики перечисленных патологий специалистка посоветовала тщательно ухаживать за зубами, регулярно посещать стоматолога и не целоваться при возникновении язв или других повреждений в полости рта.

Ранее стоматолог Назир Магомедов рассказал, какие продукты стремительно разрушают пломбы. Он заявил, что опасность для пролеченных зубов представляют тягучие конфеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok