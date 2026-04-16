Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

14:40, 16 апреля 2026

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Чувашии полиция задержала подозреваемого в расправе над двумя мужчинами в подмосковных Больших Вяземах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину уже доставили в Московскую область для проведения следственных действий. Во время допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал, что преступление произошло из-за конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртных напитков. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Об обнаружении двух мужчин без признаков жизни в квартире в Подмосковье стало известно 14 апреля.

