Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

В Чувашии полиция задержала подозреваемого в убийстве 2 мужчин в Больших Вяземах

В Чувашии полиция задержала подозреваемого в расправе над двумя мужчинами в подмосковных Больших Вяземах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину уже доставили в Московскую область для проведения следственных действий. Во время допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал, что преступление произошло из-за конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртных напитков. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Об обнаружении двух мужчин без признаков жизни в квартире в Подмосковье стало известно 14 апреля.