11:49, 16 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 500 тысяч рублей штрафа за сообщение в социальной сети

В Херсонской области осудили мужчину за сбор денег для ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Херсонской области осудили мужчину за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

Как установил суд, 58-летний житель Каховского округа в июне 2024 года, а также в январе и августе 2025 года, в одной из социальных сетей разместил текст, содержащий публичный призыв к осуществлению деятельности против безопасности России. Он призывал собирать деньги для украинских военных, принимающих участие в боевых действиях против российских войск.

Сотрудники ФСБ выполнили необходимые следственные и оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России утвердили приговор волонтеру из движения «Армия красоток».

