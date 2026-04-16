Российскую певицу отказались пускать в Госдуму

Певицу Викторию Цыганову отказались пропустить в Государственную думу России

Известную певицу Вику Цыганову отказались пускать в Государственную думу России. Об этом сама артистка рассказала в интервью порталу «Абзац».

Цыганова сообщила, что ей сказали приехать в здание парламента страны к 10:30 по московскому времени. На месте выяснилось, что начало заседания только в 12:00. Когда Вика попыталась попасть в Госдуму во второй раз, охрана сослалась на внутренние правила и не пропустила ее.

Известно, что в 2019 году певица баллотировалась в депутаты от Комсомольского избирательного округа.

Ранее звезда 90-х допустила исполнение хитов Пугачевой другими артистами. Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина прокомментировала идею передачи песен уехавшей из России Аллы Пугачевой другим артистам.