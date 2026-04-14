Звезда 90-х допустила исполнение хитов Пугачевой другими артистами

Наталия Гулькина поддержала передачу песен уехавшей Пугачевой другим артистам

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина прокомментировала идею передачи песен уехавшей из России Аллы Пугачевой другим артистам. Ее слова приводит «Абзац».

Гулькина призналась, что считает некорректным использование песен артиста, который жив и здоров. В то же время она отметила, что отъезд Пугачевой из России может быть весомым поводом для передачи ее хитов другим исполнителям. «Если Алла не живет в этой стране, то, в принципе, в этом нет ничего ужасного», — пояснила певица.

Артистка заявила, что не хотела бы добавлять в свой репертуар популярные композиции Примадонны. «Мне нравятся ее песни, просто я всегда пела немножко в другом стиле и уже поздно что-то менять», — уточнила она.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. К таким исполнителям он отнес Викторию Цыганову, Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.