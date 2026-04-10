14:16, 10 апреля 2026Культура

Песни уехавшей из России Пугачевой призвали передать уважаемым артистам

Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал передать хиты покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой уважаемым артистам. Его слова приводит «Подъем».

Общественник подчеркнул, что считает поступки Пугачевой предательством, а не ошибками. По словам Бородина, многие члены его организации уверены, что певица вообще не достойна упоминаний в России.

«С чего вдруг Пугачева такая, что мы ее восхваляем и постоянно говорим? Да, она народная и заслуженная, у нее хорошие песни есть, но ее поступки о многом говорят», — заявил глава ФПБК.

Бородин призвал лишить Пугачеву звания народной артистки, а ее хиты отдать «хорошим и уважаемым артистам». «Я уважаю Александра Маршала, Олега Газманова, "Любэ", SHAMAN. Из женщин — Вика Цыганова», — уточнил он.

Ранее Бородин потребовал запретить проведение концерта ко дню рождения Аллы Пугачевой. Общественник заявил, что намерен отменить фестиваль «Пугачевская весна», который намечен на 15 апреля.

