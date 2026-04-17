Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 17 апреля 2026Мир

МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей дронов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniyar Orazov / Unsplash

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге из-за обнародования списка производителей дронов в некоторых странах Европы, в том числе в Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с докладом Минобороны России и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее в Минобороны сообщили, что удары ВСУ по России при помощи европейских беспилотников ведут к непредсказуемым последствиям. В оборонном ведомстве также добавили, что правители европейских стран втягивают государства в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok