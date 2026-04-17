МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей дронов

МИД Чехии вызвал посла РФ из-за публикации списка производителей БПЛА в Европе

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге из-за обнародования списка производителей дронов в некоторых странах Европы, в том числе в Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с докладом Минобороны России и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее в Минобороны сообщили, что удары ВСУ по России при помощи европейских беспилотников ведут к непредсказуемым последствиям. В оборонном ведомстве также добавили, что правители европейских стран втягивают государства в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.