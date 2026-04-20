Армения выразила готовность открыть границу с Турцией

Армения заявила, что готова открыть границу с Турцией и ждет ответа от Анкары

Армения политически и технически готова в любой момент открыть свою границу с Турцией, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян в интервью CNN Turk, но добавил, что дальнейший шаг теперь зависит от турецкой стороны.

Во время Антальского дипломатического форума дипломат отметил, что несмотря на недавний прогресс, процесс нормализации отношений между странами по-прежнему застопорился. Сейчас основное внимание уделяется пограничному пункту Алиджан, а также продолжаются технические работы по возобновлению железнодорожного сообщения.

Костанян напомнил, что еще в 2022 году Ереван и Анкара договорились об открытии границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран, и обе стороны неоднократно подтверждали эту договоренность.

Граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года. Однако с тех пор ведутся переговоры об ее открытии. В октябре премьер-министр постсоветской республики Никол Пашинян заявлял, что Турция и Армения могут открыть границы друг с другом в ближайшее время.