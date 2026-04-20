Сикорский прокомментировал инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане

Глава МИД Польши Сикорский призвал наказать солдата ЦАХАЛ, разбившего статую

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, должен понести наказание. Свою позицию он выразил в соцсети X, комментируя скандальную историю с повреждением статуи Иисуса Христа в Ливане.

«Хорошо, что министр Саар быстро извинился, было за что. Надо наказать этого солдата, но и сделать выводы относительно того, как формируются мотивы», — написал Сикорский.

Польский министр также заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ якобы сами признаются в военных преступлениях: что они ликвидировали не только мирных палестинцев, но и своих заложников.

Ранее сообщалось, что израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. В ЦАХАЛ пообещали наказать военного и выразили готовность помочь местным жителям восстановить скульптуру.