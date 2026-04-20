15:13, 20 апреля 2026

В России отреагировали на желание Орбана разблокировать кредит ЕС Украине

Варвара Кошечкина

Блокировка кредита Европейского союза (ЕС) Украине в размере 90 миллиардов евро продолжится даже при снятии вето премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее уходящее правительство Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Киева, так как Будапешт при посредничестве Брюсселя получил от Украины информацию, что поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться уже в понедельник, 20 апреля.

«Они ставили условие, и Орбан, и [избранный новым премьером Венгрии Петер] Мадьяр утверждали, что позиция руководства Венгрии будет такова. Это было понятно. Мы всегда говорили о том, что венгерское руководство так поступает, только исходя из своих интересов, интересов Венгрии», — прокомментировал депутат.

Евросоюз пока не готов выделять Украине кредит, хотя делает заявления об обратном, добавил Чепа. Сейчас этот вопрос откладывают на вторую половину года, но не факт, что он будет решен с учетом экономического и энергетического кризисов, указал политик.

«Если что-то и будет выделено, то в каком объеме, непонятно. Кроме того, есть еще страны, которые выражают свою позицию по этому вопросу, например, Словакия. Вчера, мы знаем, в Болгарии завершились выборы, и позиция Болгарии не совсем совпадает с позицией Евросоюза по этому вопросу и по поставке энергоносителей из России. Поэтому, я думаю, что продолжение этой блокировки будет еще», — заключил парламентарий.

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе. Также сообщалось, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Киеве ускорили ремонт трубопровода.

19 апреля Орбан заявил, что Венгрия не будет препятствовать одобрению кредита Киеву только после возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба». При этом Будапешт не будет участвовать в механизме финансирования.

