08:39, 21 апреля 2026

Экс-глава ЦРУ назвал риски наземной операции против Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Бывший глава ЦРУ и экс-командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус заявил о высоких рисках возможной наземной операции против Ирана. Его слова передает телеканал Fox News.

«Мы точно не знаем, где находятся эти контейнеры с тысячей фунтов 60-процентного обогащенного урана. Им придется провести очень, очень масштабные раскопки… Именно поэтому идея принудительной наземной операции представляет собой очень сложную задачу», — сказал он.

В то же время Петреус подчеркнул, что руководство Ирана осознает масштаб военного потенциала США. «Они видели, какой огромный ущерб мы можем нанести», — отметил экс-директор ЦРУ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном. Срок договоренности истекает 22 апреля.

