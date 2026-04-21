Отправленные на СВО россияне принесли миллионы аферистам

В Курганской области задержали 10 участников хищения денег у бойцов СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, 50-летний ранее неоднократно судимый житель Зауралья привлек к преступной деятельности девять знакомых. С мая по сентябрь 2025 года они искали одиноких и ведущих асоциальный образ жизни граждан, после чего убеждали их подписывать контракты о прохождении военной службы. Злоумышленники обещали содействовать в распределении в тыловые части, хотя реальной возможности для этого не имели. Перед подписанием контрактов их уговаривали вступить в фиктивный брак, что позволяло аферистам полностью контролировать счета новобранцев.

Таким образом задержанные похитили около четырех миллионов рублей у двух военнослужащих, а также два с половиной миллиона рублей у отца погибшего участника СВО.

При обысках изъято около семи миллионов рублей, ювелирные изделия, шесть автомобилей, средства связи и документация.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

