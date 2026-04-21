Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:36, 21 апреля 2026

Отправленные на СВО россияне принесли миллионы аферистам

В Курганской области задержали 10 участников хищения денег у бойцов СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Курганской области задержали 10 участников хищения денег у бойцов СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, 50-летний ранее неоднократно судимый житель Зауралья привлек к преступной деятельности девять знакомых. С мая по сентябрь 2025 года они искали одиноких и ведущих асоциальный образ жизни граждан, после чего убеждали их подписывать контракты о прохождении военной службы. Злоумышленники обещали содействовать в распределении в тыловые части, хотя реальной возможности для этого не имели. Перед подписанием контрактов их уговаривали вступить в фиктивный брак, что позволяло аферистам полностью контролировать счета новобранцев.

Таким образом задержанные похитили около четырех миллионов рублей у двух военнослужащих, а также два с половиной миллиона рублей у отца погибшего участника СВО.

При обысках изъято около семи миллионов рублей, ювелирные изделия, шесть автомобилей, средства связи и документация.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сын известного российского адвоката снова попал в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok