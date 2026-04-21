20:50, 21 апреля 2026

Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

МО: Системы ПВО сбили девять БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать несколько российских регионов. Подробности о боестолкновениях сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских беспилотников самолетного типа.

ВСУ пытались ударить по Крыму, Белгородской и Курской областям. Атаки удалось отразить, следует из сводки оборонного ведомства.

Это уже вторая попытка атаковать Крым и приграничные российские регионы за 21 апреля. Так, ранее Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили над полуостровом, а также Белгородской, Брянской и Курской областями 39 беспилотников.

