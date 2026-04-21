Стало известно о боестолкновении с ВСУ над Крымом

Минобороны: Системы ПВО сбили 39 БПЛА над Крымом и еще тремя регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым и еще три российских региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что с 08:00 до 17:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все дроны относились к самолетному типу.

Помимо Крыма, БПЛА сбивали над приграничными регионами России — Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее Минобороны заявило, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия.