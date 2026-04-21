Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:17, 21 апреля 2026

Стало известно о боестолкновении с ВСУ над Крымом

Минобороны: Системы ПВО сбили 39 БПЛА над Крымом и еще тремя регионами
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым и еще три российских региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что с 08:00 до 17:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все дроны относились к самолетному типу.

Помимо Крыма, БПЛА сбивали над приграничными регионами России — Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее Минобороны заявило, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok