12:50, 21 апреля 2026

Перечислены цели ударов российских войск по Украине за сутки

Минобороны России отчиталось об ударах по местам запуска дронов ВСУ
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнего действия. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Согласно официальным данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск около 1050 солдат.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.

