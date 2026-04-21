Берлин получал предупреждения о подготовке теракта на «Северных потоках»

Согласно книге-расследованию «Подрыв» немецких журналистов Оливера Шрема и Ульриха Тиля, власти Германии не предприняли мер для защиты газопроводов «Северные потоки», несмотря на заранее полученные от западных спецслужб предупреждения о возможной подготовке теракта. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни слова о намеке на Украину и об имени [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного. Таким образом, общественность не узнает, что власти были в курсе», — говорится в сообщении.

Журналисты также указали, что предупреждения зарубежных спецслужб не обсуждались даже на заседании контрольного органа Бундестага, где присутствовал руководитель федерального ведомства при бывшем канцлере Олафе Шольце Вольфганг Шмидт.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те, кто организовал в 2022 году теракт на газопроводах «Северный поток». Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба».