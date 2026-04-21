Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 21 апреля 2026Мир

Стало известно об осведомленности Берлина о подготовке теракта на «Северных потоках»

Марина Совина
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: РИА Новости

Согласно книге-расследованию «Подрыв» немецких журналистов Оливера Шрема и Ульриха Тиля, власти Германии не предприняли мер для защиты газопроводов «Северные потоки», несмотря на заранее полученные от западных спецслужб предупреждения о возможной подготовке теракта. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни слова о намеке на Украину и об имени [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного. Таким образом, общественность не узнает, что власти были в курсе», — говорится в сообщении.

Журналисты также указали, что предупреждения зарубежных спецслужб не обсуждались даже на заседании контрольного органа Бундестага, где присутствовал руководитель федерального ведомства при бывшем канцлере Олафе Шольце Вольфганг Шмидт.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те, кто организовал в 2022 году теракт на газопроводах «Северный поток». Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok