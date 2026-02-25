Реклама

21:10, 25 февраля 2026

В Венгрии назвали ответственных за блокировку нефтепровода «Дружба»

Сийярто: Нефтепровод «Дружба» блокируют лица, взорвавшие «Северный поток»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те, кто организовал в 2022 году теракт на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он считает позором тот факт, что расследование обстоятельств диверсии на «Северных потоках», превратившейся в акт государственного терроризма, до сих пор не завершено в странах Евросоюза.

Более того, некоторые европейские лидеры не только закрывают глаза на это, но и «чествуют преступников как героев», отметил глава МИД.

«Поэтому очень важной задачей является защита трубопроводов, обеспечивающих поставки нефти и природного газа в Венгрию, от угрозы нападения», — отметил Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.

