07:30, 21 апреля 2026

В России рассказали о выплатах на 9 Мая

Депутат Бессараб: На 9 Мая ветераны получат выплаты по 10 тысяч рублей
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Согласно вышедшему указу президента России Владимира Путина, выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны на День Победы составят по 10 тысяч рублей, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что 2026 год не является юбилейным для праздника 9 Мая, поэтому выплаты составят 10 тысяч рублей. Начисления коснутся ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, добавила она.

«Но это не значит, что эта сумма ограничивается только выплатами из федерального бюджета, потому что многие региональные бюджеты тоже осуществляют выплаты для своих ветеранов. И здесь уже зависит от региона, возможностей бюджета. Многие до 20 тысяч рублей предоставляют, кто-то предоставляет до 25 тысяч. В юбилейные годы такие выплаты, конечно, составляют больший размер», — сказала Бессараб.

Ранее депутат Панеш рассказал россиянам о переносе выплат пенсий из-за майских праздников. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, кто получит деньги досрочно в апреле, а кому придется ждать обычного графика.

