Депутат Панеш: Из-за майских праздников график выплат пенсий скорректируют

В связи с майскими праздниками график выплаты пенсий и детских пособий скорректируют, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, кто получит деньги досрочно в апреле, а кому придется ждать обычного графика.

Досрочная выплата пенсии за май полагается только тем, у кого выполнены два условия: пенсия приходит через банк на карту «Мир» или счет, а обычная дата зачисления попадает на 1-4 мая. Таким пенсионерам деньги переведут до 30 апреля Каплан Панеш депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам (фракция «ЛДПР»)

При этом он добавил, что вид пенсии значения не имеет — страховая, социальная, по инвалидности или по потере кормильца. Тем, кто получает пенсию через «Почту России» (на дом или в отделении), график не меняется — доставка начнется со 2-3 мая и продлится до 25 мая.

Есть и другие сдвиги, связанные с выходными днями. По словам парламентария, если обычная дата выплаты приходится на нерабочий день, деньги перечислят в предшествующий рабочий день. В мае 2026 года это выглядит так: для даты 3 мая — 30 апреля, для 9, 10 и 11 мая — 8 мая, для 16 и 17 мая — 15 мая, для 23 и 24 мая — 22 мая. Остальные даты не меняются.

«Перенос коснется не только пенсионеров, но и семей с детьми. В Свердловской области, например, единое пособие на детей, пособие на первого ребенка до трех лет и пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих перечислят 29 апреля. Ежемесячную выплату из маткапитала — 5 мая, а пособие по уходу для работающих родителей — 8 мая. В других регионах даты могут отличаться, но принцип тот же: если дата выпадает на праздники, деньги придут досрочно», — объяснил Панеш.

Он обратил внимание, что досрочное поступление — это технический перенос, а не дополнительная выплата. Если деньги пришли в апреле за май, то в мае их уже не будет. Ничего не теряется и не прибавляется, просто меняется дата. Это важно учитывать при планировании бюджета.

Если остаются сомнения по поводу даты выплаты, можно лично посетить отделение почты или Социального фонда, либо позвонить на горячую линию. Панеш отметил, что не стоит паниковать, если 30 апреля деньги не пришли: для почтовых получателей и банковских с датами не с 1 по 4 мая выплаты будут в мае по обычному графику.

«Если же вы попадаете под досрочную выплату, но деньги не поступили, сначала обратитесь в банк, затем в Социальный фонд», — посоветовал депутат.

