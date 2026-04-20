Раскрыты способы увеличения количества пенсионных баллов

07:13, 20 апреля 2026Экономика

Сенатор Мурог: Чтобы заработать пенсионные баллы, нужно получать белую зарплату
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Увеличить количество пенсионных баллов можно несколькими проверенными способами. Об этом рассказал в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Во-первых, по его словам, важно работать официально и получать белую зарплату: чем выше доход, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель в Социальный фонд России.

Во-вторых, отсрочка выхода на пенсию дает премиальные коэффициенты — например, при отсрочке на пять лет годовые баллы увеличиваются в 1,45 раза, а фиксированная выплата — на 36 процентов, напомнил Мурог.

Кроме того, пенсионные баллы начисляются и за нестраховые периоды: срочную службу в армии, уход за детьми, за инвалидами или пожилыми людьми, подчеркнул парламентарий.

