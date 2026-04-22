03:37, 22 апреля 2026Мир

Иран пригрозил преподать США «суровый урок»

Tasnim: Армия Ирана пригрозила преподать США суровый урок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Иранские военнослужащие готовы преподать Соединенным Штатам Америки и Израилю «суровый урок» в случае, если они нанесут удары по территории государства во время перемирия. С такой угрозой выступил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил (ВС) Ирана, его слова приводит Tasnim.

Он подчеркнул, что военные находятся в состоянии полной готовности.

«В случае агрессии и любых действий против Ирана они немедленно нанесут мощный удар по заранее поставленным целям и преподадут США и Израилю, еще один, более суровый урок, чем прежде», — указал он.

Ранее стало известно, что Иран отказался признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное американским президентом Дональдом Трампом.

