Румыния получила в собственность расположенный на границе с Украиной молдавский порт

Румыния получила в собственность молдавский порт Джурджулешть

Компания «Администрация морских портов Румынии» в черноморской Констанце получила в собственность построенный в 2006 году Международный свободный порт Джурджулешть в Молдавии. Об этом со ссылкой на кабмин страны ЕС сообщает ТАСС.

Уточняется, что порт, расположенный вблизи границы с Украиной, в 133 километрах от Черного моря на слиянии рек Прут и Дунай, был приобретен у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Благодаря этому вложению капитала порт Констанца укрепит свою стратегическую роль в регионе Черного моря с целью стать региональным хабом, который обеспечит соединение между Евросоюзом и соседними регионами», — заявили в румынском правительстве.

В порту Джурджулешть есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тысячи тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. Как напоминает агентство, его постройка позволила Молдавии получить выход к Черному морю, на фоне чего оппозиция критиковала смену владельца, утверждая, что собственником должно быть государство.

Ранее стало известно, что в Румынии из-за мер жесткой экономии разразился правительственный кризис, а раскритикованный партнерами по коалиции премьер-министр отказался уходить в отставку, назвав их поведение «безответственным» и говорящим о «полном неуважении к гражданам».