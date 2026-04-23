Буданов: Украина до сентября может находиться под давлением США и России

Украина может до сентября находиться под давлением из-за наступления России на фронте и требований США по переговорам. Об этом заявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он также подчеркнул, якобы Киев пока не проигрывает в конфликте, однако в случае, если Украина не сможет сделать техологический прорыв, то эффективность украинских летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии.

Руководитель офиса главы государства добавил, что Киев не признает потерю территорий. При этом он отметил, что стремление к миру показывает не слабость, а здравый смысл.

Ранее Буданов заявил, что работа по согласованию гарантий безопасности для Украины подходит к финалу. При этом он отметил, что территориальные вопросы остаются открытыми.