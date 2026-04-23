Буданов заявил о давлении России и США на Украину

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 23 апреля 2026

Буданов: Украина до сентября может находиться под давлением США и России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина может до сентября находиться под давлением из-за наступления России на фронте и требований США по переговорам. Об этом заявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он также подчеркнул, якобы Киев пока не проигрывает в конфликте, однако в случае, если Украина не сможет сделать техологический прорыв, то эффективность украинских летательных аппаратов будет падать в геометрической прогрессии.

Руководитель офиса главы государства добавил, что Киев не признает потерю территорий. При этом он отметил, что стремление к миру показывает не слабость, а здравый смысл.

Ранее Буданов заявил, что работа по согласованию гарантий безопасности для Украины подходит к финалу. При этом он отметил, что территориальные вопросы остаются открытыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok