11:14, 23 апреля 2026Россия

Российские военные раскрыли приоритетные цели на СВО

RT: Ликвидация личного состава ВСУ важнее, чем уничтожение техники
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ликвидация личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) важнее, чем уничтожение техники. Приоритетные цели в зоне проведения специальной военной операции (СВО) раскрыли военнослужащие отряда «Вега», передает RT.

«Приоритетные цели — пункты управления беспилотными летательными аппаратами, операторы, инженеры. Вскрываются позиции, блиндажи, взлетные площадки дронов, антенны управления», — обозначил российский боец.

По его словам, как правило, им удается обнаружить и поразить личный состав ВСУ, который находится в тылу — в местах временной дислокации, домах, блиндажах, либо тех солдат, которые доставляют FPV-дроны или дроны гексакоптерного типа, как «Баба-Яга».

Ранее сообщалось, что российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО), занимающиеся борьбой с беспилотниками противника, усилили багги «Улан», которые создаются на базе автомобиля марки «Нива».

