Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:46, 14 апреля 2026

На борьбу с БПЛА в зону СВО направили российские «Уланы»

Иван Потапов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО), занимающиеся борьбой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, усилили багги «Улан», которые создаются на базе автомобиля марки «Нива». Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета «Известия».

Издание пишет, что багги дополнительно оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами с тепловизорами, а в их экипажи входят пулеметчики и военнослужащие с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

«Пулемет с тепловизором — последний рубеж обороны мобильной огневой группы», — считает военный эксперт Алексей Леонков.

В феврале директор завода «Чеченавто» и предприятия «Чаборз» Сайд-Хусейн Таймасханов рассказал, что в 2026 году Чечня запустит серийное производство багги «Чаборз М-4» для выполнения задач СВО.

В октябре 2025-го газета сообщила, что новые транспортеры «Улан-2», которые активно поставляют в зону СВО, отличаются простотой конструкции и хорошей проходимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

    Названа цена самой дорогой квартиры в Сочи

    В России предрекли новую провокацию ВСУ в связи с визитом Джонсона

    У малого бизнеса в США испортилось настроение

    Задержан главарь российской ОПГ

    Минпросвещения отреагировало на идею вернуть одну советскую практику в школы России

    Бывшая жена Диброва рассказала о влепленной ему пощечине

    Москвичам пообещали непогоду

    Российского актера приговорили к восьми годам колонии

    В России заявили о тяжелых боях с ВСУ в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok