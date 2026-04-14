«Известия»: На борьбу с БПЛА в зону СВО направили российские «Уланы»

Российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО), занимающиеся борьбой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, усилили багги «Улан», которые создаются на базе автомобиля марки «Нива». Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета «Известия».

Издание пишет, что багги дополнительно оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами с тепловизорами, а в их экипажи входят пулеметчики и военнослужащие с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

«Пулемет с тепловизором — последний рубеж обороны мобильной огневой группы», — считает военный эксперт Алексей Леонков.

В феврале директор завода «Чеченавто» и предприятия «Чаборз» Сайд-Хусейн Таймасханов рассказал, что в 2026 году Чечня запустит серийное производство багги «Чаборз М-4» для выполнения задач СВО.

В октябре 2025-го газета сообщила, что новые транспортеры «Улан-2», которые активно поставляют в зону СВО, отличаются простотой конструкции и хорошей проходимостью.