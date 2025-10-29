Наука и техника
14:46, 29 октября 2025Наука и техника

В России рассказали о новой «полуторке» для СВО

«Известия»: Транспортеры «Улан-2» отличаются хорошей проходимостью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Новые транспортеры «Улан-2», которые активно поставляют в зону СВО, отличаются простотой конструкции и хорошей проходимостью. О возможностях новой машины рассказали «Известия».

Отмечается, что простой автомобиль на шасси серийного фургона «Соболь» можно назвать современным аналогом «полуторки» — грузовика ГАЗ-АА, который массово выпускали в годы Великой Отечественной войны. «Улан-2» может стать заменой самодельным багги на базе микроавтобусов УАЗ.

Машина получила трехместную кабину и грузовую платформу с местами для установки носилок. Вместо дверей кабину «Улан-2» прикрыли элементами из плотной ткани. При этом транспортер оснастили полноценным лобовым стеклом и дворниками, поскольку «остекление» из прозрачного пластика быстро забивается грязью и снегом.

На простой панели приборов смонтировали места для подключения различного оборудования, включая средства радиоэлектронной борьбы. Также там находится тумблер переключения режима светомаскировки, который позволяет сразу отключить все освещение. Спартанский салон получил места для крепления оружия и мощный отопитель.

Мобильность «Улана» обеспечивает двигатель мощностью 120 лошадиных сил. Полноприводный автомобиль получил дифференциалы с блокировкой для хорошей проходимости. «Она уверенно штурмует препятствия и крутые подъемы по грязи, которая после вчерашнего ливня образовалась в полях, преодолевает броды», — говорится в материале.

Ранее в октябре появились фото, демонстрирующие сборку тяжелых багги «Гусар» на шасси грузовиков ГАЗ-66. Полноприводные машины получили открытый кузов.

