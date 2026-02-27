Реклама

Наука и техника
09:25, 27 февраля 2026Наука и техника

Чечня запустит производство «Чаборзов М-4» для СВО

«Чеченавто»: Чечня запустит производство багги «Чаборз М-4» для СВО
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В 2026 году Чечня запустит серийное производство багги «Чаборз М-4» для выполнения задач специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил директор завода «Чеченавто» и предприятия «Чаборз» Сайд-Хусейн Таймасханов.

«В 2026 году планируется выпустить 200 багги. Это багги преимущественно для вывоза раненых. У них хорошая проходимость и они оснащены специальными носилками», — сказал руководитель.

По его словам, за последние два года возглавляемое им предприятие отправило в зону СВО 200 багги «Чаборз М-3». В 2026 году, как заметил Таймасханов, через общественное движение «Народный фронт» планируется отправить на фронт еще 50 багги данной модификации.

В августе 2024 года заведующий лабораторией кафедры колесных машин Московского государственного технического университета имени Николая Баумана Джамаль Аль-Делеми заявил, что серийное производство багги «Чаборз М-4» планируют начать в 2025 году после проведения всех необходимых испытаний.

Прототип багги «Чаборз М-4» представлен в 2024 году. Максимальная скорость машины при снаряженной массе 1200 килограммов — 90 километров в час, запас хода — 500 километров.

