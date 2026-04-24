Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

Глава МИД Ирана Аракчи провел переговоры с Пакистаном о прекращении огня с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с высокопоставленными представителями Пакистана о возможном прекращении огня и перемирии с США. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Аракчи отдельно побеседовал с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром и командующим армией Асимом Муниром. Стороны обсудили «региональные события и вопросы, связанные с прекращением огня». Также состоялся телефонный разговор иранского министра с главой региона Курдистан в составе Ирака Нечирваном Барзани.

Дипломатическая активность Тегерана развернулась на фоне угасания надежд на проведение второго раунда прямых переговоров между Ираном и США. Обе стороны сохраняют жесткие позиции, и пока неясно, когда произойдет прорыв в диалоге.

Ранее Соединенные Штаты столкнулись с серьезным сокращением запасов вооружений на фоне войны с Ираном. Война истощила глобальные запасы США и вынудила перебрасывать боеприпасы из Азии и Европы на Ближний Восток, что снизило готовность к противостоянию России и Китаю. При этом Пентагон не может начать расширенное производство из-за отсутствия финансирования от Конгресса, несмотря на заключенные контракты с Lockheed Martin.

С начала конфликта американская армия израсходовала около 1,1 тысячи крылатых ракет JASSM-ER, предназначенных для возможного столкновения с Китаем, а также более 1000 Tomahawk. В арсенале осталось примерно 1,5 тысячи единиц первого типа. Пентагон также применил свыше 1,2 тысячи перехватчиков Patriot и более 1000 ракет Precision Strike и ATACMS.